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«Известия»: Банк России и АСВ создадут единый реестр вкладчиков
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«Известия»: Банк России и АСВ создадут единый реестр вкладчиков 

Газета.Ru 15 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в следующем году создадут единый реестр вкладчиков на базе технологии блокчейн. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.
Как стало известно, внедрение данного реестра поможет бороться с недобросовестными банкирами, уничтожающими базы данных клиентов в момент отзыва лицензии.
Уточняется, что указанные нововведения повысит прозрачность рынка банковских депозитов.
Ранее сообщалось, что АСВ выделило на санацию банков 1,8 трлн рублей.
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