«Известия»: Банк России и АСВ создадут единый реестр вкладчиков

Как стало известно, внедрение данного реестра поможет бороться с недобросовестными банкирами, уничтожающими базы данных клиентов в момент отзыва лицензии.

Уточняется, что указанные нововведения повысит прозрачность рынка банковских депозитов.

Ранее сообщалось, что АСВ выделило на санацию банков 1,8 трлн рублей.