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Сбербанк выпустил 20 млн карт «Мир»
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Сбербанк выпустил 20 млн карт «Мир» 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Сбербанк выпустил порядка 20 млн карт "Мир", следует из данных кредитной организации. При этом, как сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (оператор карт "Мир"), общий объем их эмиссии на начало 2018 года составил порядка 31 млн
"Объем выпущенных Сбербанком карт "Мир" (к марту 2018 года — прим. ТАСС) достиг почти 20 млн штук", — рассказали журналистам в пресс-службе Сбербанка со ссылкой на заместителя председателя правления Александра Торбахова.
В начале февраля первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила, что 86% сотрудников бюджетной сферы РФ уже перешли на карты национальной платежной системы "Мир".
Поводом для создания национальной платежной системы в России стало решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка "Россия", СМП-банка и их "дочек" из-за санкций США. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).
Тогда в России заявили о необходимости создать российскую систему, способную обеспечивать бесперебойные внутренние расчеты. В июле 2014 года была создана Национальная система платежных карт (НСПК), ставшая оператором платежной системы "Мир". 100% акций НСПК принадлежат Банку России.
Перевод бюджетников на карты "Мир" начался в июле 2017 года и должен продлиться год. Для пенсионеров переходный период продлится до июля 2020 года.
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