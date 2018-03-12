Сбербанк выпустил 20 млн карт «Мир»

"Объем выпущенных Сбербанком карт "Мир" (к марту 2018 года — прим. ТАСС) достиг почти 20 млн штук", — рассказали журналистам в пресс-службе Сбербанка со ссылкой на заместителя председателя правления Александра Торбахова. Сбербанк выпустил порядка 20 млн карт "Мир", следует из данных кредитной организации. При этом, как сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (оператор карт "Мир"), общий объем их эмиссии на начало 2018 года составил порядка 31 млн

Поводом для создания национальной платежной системы в России стало решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка "Россия" , СМП-банка и их "дочек" из-за санкций США . В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Тогда в России заявили о необходимости создать российскую систему, способную обеспечивать бесперебойные внутренние расчеты. В июле 2014 года была создана Национальная система платежных карт ( НСПК ), ставшая оператором платежной системы "Мир". 100% акций НСПК принадлежат Банку России.

Перевод бюджетников на карты "Мир" начался в июле 2017 года и должен продлиться год. Для пенсионеров переходный период продлится до июля 2020 года.