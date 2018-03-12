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Египет выбрал 4 банка для первого выпуска облигаций в евро
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Египет выбрал 4 банка для первого выпуска облигаций в евро 

Прайм 12 марта 2018
Правительство Египта выбрало четыре европейских банка для организации первого для страны выпуска облигаций, номинированных в евро, рассказал в телефонном разговоре агентству Bloomberg помощник министра финансов Египта по операциям на рынке капитала Халед Абд Эльрахман (Khaled Abd Elrahman).
По его словам, выпуск облигаций в евро объемом 1-1,5 миллиарда евро будут организовывать BNP Paribas, Deutsche Bank, Standard Chartered и Intesa Sanpaolo. Размещение планируется провести до начала нового финансового года в стране 1 июля 2018 года.
Агентство отмечает, что решение о выпуске облигаций в евро было принято после того, как в феврале Египет привлек 4 миллиарда долларов на международном рынке капитала для финансирования дефицита бюджета и наращивания валютных резервов. При этом с конца 2016 года объем привлеченных средств за счет продажи евробондов достиг 11 миллиардов долларов.
Правительство Египта надеется, что продажи долговых ценных бумаг будут способствовать снижению дефицита бюджета до 8,5% ВВП в 2018-2019 финансовом году. По итогам первого полугодия 2017-2018 финансового года, завершившегося в январе текущего года, дефицит бюджета составил 4,4% ВВП, и власти ожидают значения показателя на уровне 9,4% ВВП по итогам всего текущего финансового года.
Египет уже более года реализует пакет экономических реформ, одобренных МВФ. С начала ноября 2016 года Центробанк Египта впервые за многие годы отпустил курс национальной валюты — египетского фунта — в свободное плавание, что привело к его обесцениванию в два раза. Данный шаг правительства позволил покончить с «черным рынком» валюты, а также значительно повысить валютные резервы, но привел к значительному росту инфляции.
В конце 2016 года МВФ одобрил финансовую помощь Египту в общем размере 12 миллиардов долларов на условии проведения экономических и финансовых реформ, которые должны сделать египетскую экономику более стабильной, конкурентоспособной, а также помочь создать новые рабочие места. Египет начал испытывать серьезные экономические трудности в начале 2011 года, после массовых народных волнений, которые привели к смене власти в стране.
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