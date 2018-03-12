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ФАС возбудила дело против «Вымпелкома»
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ФАС возбудила дело против «Вымпелкома» по внутрисетевому роумингу 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении "Вымпелкома" после проверки отчета об отмене внутрисетевого роуминга в РФ, сообщает ведомство.
"ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении ПАО "Вымпелком". Представленный отчет об отмене "внутрисетевого" роуминга не соответствуют требованиям предупреждений. Предложенная оператором стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена", — говорится в сообщении.
Ранее в марте ФАС РФ возбудила дела против МТС и "Мегафона" из-за аналогичных нарушений.
Служба напоминает, что ранее выдала предупреждения в адрес операторов связи об устранении экономически, технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы "домашнего" региона. Ведомство потребовало, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. При этом устранение такой разницы в тарифах не должно привести к ухудшению положения абонентов.
"Поскольку предупреждения не исполнены, ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении "большой тройки" дел о нарушении антимонопольного законодательства. По итогам рассмотрения, в случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства", — приводятся в сообщении слова замглавы ФАС России Анатолия Голомолзина.
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