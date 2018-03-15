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ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс»
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Банк России с 15 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону), говорится в сообщении регулятора.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
"Надлежащая оценка принятого кредитного риска, осуществленная банком по требованию надзорного органа, выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Банк России неоднократно применял в отношении банка «Кредит Экспресс» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Руководством и собственниками кредитной организации не предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности. В банк назначена временная администрация.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 372-е место в банковской системе РФ.
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