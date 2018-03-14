ФАС оштрафовала МТС

ФАС России оштрафовала оператора МТС за размещение недобросовестной рекламы спутникового телевидения, сообщает пресс-служба ведомства. Сумма штрафа составила 100 тыс. рублей.
Как отмечается в сообщении, в феврале ФАС признала рекламу МТС «Не мучайся со старым ТВ. Переходи на спутник» нарушившей Закон о рекламе. По мнению ФАС, сравнение спутникового и эфирного телевидения является некорректным, а реклама, в которой содержится подобное сравнение — недобросовестной.
По факту нарушения оператору было выдано предписание об устранении нарушения.