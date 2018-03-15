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ЦБ отозвал лицензию у ростовского банка
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ЦБ отозвал лицензию у ростовского банка 

Деловая газета «Взгляд» 15 марта 2018
Фото: Inc.
Банк России с четверга, 15 марта, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Кредит Экспресс» (Ростов-на-Дону).
По данным ЦБ, в деятельности банка «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Надлежащая оценка принятого кредитного риска, осуществленная банком по требованию ЦБ, выявила существенное снижение размера собственных средств кредитной организации и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков.
Руководством и собственниками кредитной организации не предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе «Кредит Экспресса» с рынка банковских услуг.
«Кредит Экспресс» — участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 372 место в банковской системе России.
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