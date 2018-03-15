ЦБ отозвал лицензию у ростовского банка

По данным ЦБ, в деятельности банка «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Надлежащая оценка принятого кредитного риска, осуществленная банком по требованию ЦБ, выявила существенное снижение размера собственных средств кредитной организации и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков.

Руководством и собственниками кредитной организации не предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе «Кредит Экспресса» с рынка банковских услуг.