Рубль снижается к доллару и евро на расширении санкций против России

Курс доллара расчетами «завтра» на 17.30 мск рос на 26 копеек — до 57,38 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 70,75 рубля.

При этом майский фьючерс на нефть марки Brent рос в цене на 0,12% — до 64,97 доллара за баррель.