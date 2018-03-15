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Рубль снижается к доллару и евро на расширении санкций против России
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Рубль снижается к доллару и евро на расширении санкций против России 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Курс рубля немного ускорил снижение к доллару и евро, потеряв еще 20 и 10 копеек соответственно на новостях о расширении санкций США против России, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 17.30 мск рос на 26 копеек — до 57,38 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 70,75 рубля.
При этом майский фьючерс на нефть марки Brent рос в цене на 0,12% — до 64,97 доллара за баррель.
США расширили санкции против РФ. Соответствующий список опубликован на сайте Минфина страны в четверг. Как следует из документа, в список внесены 14 физических лиц и одна компания.
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