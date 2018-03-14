Иран допустил досрочный выход РФ из сделки ОПЕК+

Иран допустил досрочный выход России из сделки ОПЕК+

Россия , участвующая в соглашении ОПЕК+ по ограничению добычи, может досрочно выйти из соглашения. Такое предположение сделал в четверг министр нефти Ирана (член ОПЕК , также участвует в соглашении — прим. ТАСС ) Бижан Намдар Зангане.

На вопрос, продлит ли ОПЕК+ действие соглашения после 2018 года, он ответил, что "Россия может выйти из него, так как мало привержена оставаться в нем до конца этого года", цитирует его агентство Shana. При этом альянс будет вынужден "внести изменения в сделку", отметил он, не пояснив их характер.