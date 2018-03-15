Суверенные бумаги РФ оказались под давлением из-за внешнеполитической напряженности, — Евгений Сергеев, аналитик ФК «Уралсиб»

Хотя динамика базового актива и цен на нефть была в целом благоприятной для российского рынка — доходность UST10 заметно опустилась после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам в США , а цены на нефть, хоть сначала и снизились под влиянием отчета Минэнерго США, но практически сразу восстановились, — российские бумаги пострадали из-за резкого ухудшения отношений между РФ Великобритании . В то же время евробонды других развивающихся рынков завершили торги в небольшом плюсе.

Длинные суверенные еврооблигации РФ вчера подешевели на 0,2–0,4 п.п., а среднесрочные — лишь на 0,1 п.п., исключением стал выпуск RUSSIA’28 (YTM 4,3%) — минус 0,4 п.п. Пятилетний CDS-спред России при этом остался без изменений на уровне 105 б.п. Напомним, что сегодня последний день приема Минфином заявок на обмен выпуска RUSSIA’30, и уже завтра ведомство сообщит результаты сбора заявок и цену выкупа. В ближайшее время Минфин может объявить о доразмещении RUSSIA’27 (YTM 4,3%) и RUSSIA’47 (YTM 5,2%), а также о размещении новых выпусков.

Согласно постановлению правительства, Минфин в этом году может произвести обмен уже находящихся в обращении выпусков в объеме 4 млрд долл. и разместить новые бумаги на 3 млрд долл.

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