КАМАЗ подвел производственные итоги февраля

Производственные подразделения КАМАЗа подвели итоги февраля 2018 года по выпуску товарной продукции. Автомобилей выпущено на одиннадцать процентов больше, чем в феврале прошлого года, — всего изготовлено 3267 машкомплектов.

На сборочных конвейерах автомобильного завода, финишного предприятия компании, изготовлено 3267 машкомплектов. Для сравнения, за февраль 2017 года было выпущено 2941 автомобилей. Всего с начала текущего года сдано 4418 машкомплектов, что выше аналогичного результата за прошлый год — 4088.

На сборочном конвейере завода двигателей и на совместном российско-американском предприятии «КАММИНЗ КАМА», так же входящем в технологический цикл КАМАЗа, изготовлено и поставлено на автомобильный завод и другим потребителям 3,5 тыс. двигателей и силовых агрегатов. С начала года выпущено 4844 единицы основной продукции этих предприятий.

Постепенно увеличивается и выпуск запасных частей к автомобильной технике и их отгрузка потребителям. В феврале суммарные объемы их поставок составили 1,88 млрд рублей, всего с начала года — на сумму 3 млрд рублей. Продукция диверсификации превысила сумму в полмиллиарда рублей.

Напомним, что согласно данным аналитического агентства «Автостат», в феврале 2018 года КАМАЗ остается лидером рынка грузовиков. На долю челнинского автогиганта во второй месяц наступившего года пришлось 33,7% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 2 тыс. штук — на 19,7% больше, чем в феврале 2017 года. В модельной структуре рейтинга лидером в феврале стал KAMAZ 43118, показатель которого составил 538 экземпляров (+8,7%).