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Рубль подрос на восходящей динамике нефтяных цен
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Рубль подрос на восходящей динамике нефтяных цен 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Рубль отыграл часть потерь первой половины дня по отношению к бивалютной корзине. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов российская национальная валюта укрепилась по отношению к американской валюте на 18,75 копейки и на 19:00 МСК торговалась по 57,65 рубля за доллар. Курс евро составил 71,77 рубля. По сравнению с уровнем закрытия прежних торгов рубль вырос на 9 копеек.
В течение дня в ходе торгов доллар и евро обновили максимумы середины февраля. Участники рынка активно покупали валюту, реагируя на обострение российско-британских отношений и расширение списка антироссийских санкций со стороны США. В результате курс европейской валюты превышал 71 рубль, а доллара — 57,8 рубля. Бивалютная корзина, включающая доллар и евро в соотношении 0,55 к 0,45, подорожала на 14,36 копейки — до 63,55 рубля.
Как полагают эксперты, рубль смог отыграть часть потерь к доллару и евро на фоне значительного скачка цен на нефть вечером в пятницу. В частности, цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу выросла на 1,34 процента до 65,99 доллара за баррель.
Способствовали такой динамике цен прогнозы усиления темпов роста глобального спроса.
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