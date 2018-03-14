Банки «Траст» и «Рост» перейдут под управление ФКБС с 15 марта

Банки «Траст» и «Рост» перейдут под управление временной администрации Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) с 15 марта, сообщается на сайте регулятора.

«В рамках реализации плана участия Банка России на ООО «УК ФКБС» с 15.03.2018 возложены функции временной администрации по управлению банком «Траст» …В рамках реализации плана участия Банка России на ООО «УК ФКБС» с 15.03.2018 возложены функции временной администрации по управлению банком «Рост»», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что регулятор утвердил план мер по предупреждению банкротства обоих кредитных организаций.