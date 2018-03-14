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Банки «Траст» и «Рост» перейдут под управление ФКБС с 15 марта
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Банки «Траст» и «Рост» перейдут под управление ФКБС с 15 марта 

Rambler News Service 14 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Банки «Траст» и «Рост» перейдут под управление временной администрации Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) с 15 марта, сообщается на сайте регулятора.
«В рамках реализации плана участия Банка России на ООО «УК ФКБС» с 15.03.2018 возложены функции временной администрации по управлению банком «Траст»…В рамках реализации плана участия Банка России на ООО «УК ФКБС» с 15.03.2018 возложены функции временной администрации по управлению банком «Рост»», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что регулятор утвердил план мер по предупреждению банкротства обоих кредитных организаций.
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