Управделами Белоруссии осталось единственным претендентом на украинский Сбербанк 

Единственным претендентом на приобретение украинского Сбербанка является Паритетбанк, принадлежащий управделами президента Белоруссии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Нацбанк Украины. Там заявили, что необходимый пакет документов для приобретения украинского Сбербанка через Паритетбанк был направлен управделами 21 декабря. Других заявок на данным момент в НБУ нет.
Претендовавший ранее на актив украинский бизнесмен Валерий Хорошковский документы в НБУ так и не подал. Близкие к украинскому Сбербанку собеседники заявили, что от сделки он намерен отказаться из-за санкционных рисков.
Сделку с Паритетбанком предполагается структурировать так, чтобы Сбербанк смог вернуть на украинскую «дочку» часть межбанка через белорусскую — БПС-банк. По данным Сбербанка, на третий квартал 2017 г. там зависло 25 млрд гривнах ($960 млн). Сделка, по словам одного из собеседников издания, может выглядеть так: «Сумма капитала Сбербанка (Украина) (3,7 млрд гривен) и кредитов от Сбербанка России (25 млрд гривен) дисконтируется на размер неработающих кредитов украинского банка (24,1 млрд гривен)». То есть максимально цена сделки может составить 4,6 млрд гривен, или около $176 млн Проблемой для сделки может фигура руководителя управделами президента Белоруссии и акционера Паритетбанка Виктора Шеймана, который находится под жесткими санкциями США и ЕС.