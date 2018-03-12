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IPO Saudi Aramco откладывается
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IPO Saudi Aramco откладывается до 2019 года 

Вести Экономика 12 марта 2018
Фото: EPA
IPO государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), вероятно, произойдет в 2019 году, несмотря на то что планировалось провести размещение акций позднее в 2018 году. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.
Задержка отражает трудности в организации того, что станет крупнейшим в мире IPO, утверждают собеседники издания.
Фондовые биржи в Нью-Йорке и Лондоне требуют для проведения IPO прозрачности и защиты акционеров. Между тем, финансы Aramco не были прозрачными.
Кроме того, процесс подготовки к IPO затягивается из-за разногласий по вопросу о выборе площадки. Некоторые саудовские чиновники, в том числе наследный принц Мухаммед бен Салман, выступают за размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Другие чиновники, участвующие в процессе, заявили, что листинг в США может подвергнуть королевство судебным искам.
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