IPO Saudi Aramco откладывается

IPO государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), вероятно, произойдет в 2019 году, несмотря на то что планировалось провести размещение акций позднее в 2018 году. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.