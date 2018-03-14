Инвесторы в ОФЗ не боятся нападок Лондона 

Москва, 14 марта — «Вести. Экономика» Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе 83,036 миллиарда рублей, говорится в сообщении ведомства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 20 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 100,016% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,38% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,0927% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,37% годовых. Спрос составил 44,556 миллиарда рублей, передает «ПРАЙМ». На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года также на 20 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 98,8675% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,84% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,9051% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,84% годовых. Спрос — 38,48 миллиарда рублей. Судя по всему, инвесторов не сильно беспокоят возможные последствия напряженности отношений с Великобританией, даже несмотря на попытки Лондона заручиться поддержкой остальных западных стран.
Кривая доходности ОФЗ России
С другой стороны, спрос на аукционах во многом был обеспечен внутренними участниками рынка. Дело в том, что в четверг истекает срок обращения ОФЗ-26204 почти на 150 млрд руб., что может оказать рынку техническую поддержку. Основная часть этого выпуска находится у локальных игроков, которые наверняка вновь посчитали нужным реинвестировать средства. Стоит также отметить, что доля нерезидентов на рынке ОФЗ по-прежнему увеличивается. В январе она выросла до 33,9% против 33,1% в декабре 2017 г., сообщает Банк России. При этом 33,9% — максимальный показатель с 1 января 2012 г. Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составил к 1 февраля 2,27 трлн руб., тогда как объем всего рынка ОФЗ достиг 6,693 трлн руб.