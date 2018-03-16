Ещё
Фьючерсы на золото подорожали во время азиатских торгов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фьючерсы на золото подорожали во время азиатских торгов 

Investing.com Россия 14 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в пятницу.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене 1.316,30 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,11%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.313,70 долл. и сопротивление — на 1.330,50 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,07% и торгуется на отметке 90,08 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,10%, достигнув отметки 16,405 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае снизился на 0,13%, дойдя до уровня 3,122 долл. за фунт.
Investing.com Россия: последние новости
АЛРОСА: плохая отчетность - повод для роста Российский рынок: все сошлось разом Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,02%
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля367
Джонсон отказался пожимать руку послу России285
Порошенко предложили заткнуться в ответ79
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение