Фьючерсы на золото подорожали во время азиатских торгов

Котировки фьючерсов на золото выросли во время азиатских торгов в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене 1.316,30 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,11%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.313,70 долл. и сопротивление — на 1.330,50 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,07% и торгуется на отметке 90,08 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,10%, достигнув отметки 16,405 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае снизился на 0,13%, дойдя до уровня 3,122 долл. за фунт.