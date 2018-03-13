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Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 115 базисных пунктов
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Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 115 базисных пунктов 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Пекин, 13 марта /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 13 марта центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,3218 юаня за доллар, повысившись на 115 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,3333 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,8002 юаня за евро, 5,9459 юаня за 100 иен, 0,80635 юаня за сянганский доллар, 8,7906 юаня за фунт стерлингов, 8,9913 рубля за юань. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
За 2017 год объем доходов китайской телекоммуникационной компании ZTE превысил 100 млрд юаней Благодаря Брекситу в банковском секторе Германии будет создано большое количество рабочих мест Узбекистан и Казахстан намерены увеличить товарооборот до 5 млрд долларов США к 2020 году
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