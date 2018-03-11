Киев начал арест имущества «Газпрома»

Киев начал опись и арест имущества «Газпрома»

Гройсман рассчитывает добиться применения украинского антимонопольного законодательства в части требований к российской компании, в чем Стокгольмский арбитраж ранее отказал "Нафтогазу". Под арест попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и " Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". Арестованы также ценные бумаги института "ЮжНИИГипрогаз" и "Газтранзита".

Министр энергетики России Александр Новак и еврокомиссар по делам Энергосоюза Марош Шефчович в выходные обсудили намерение Украины арестовать имущество "Газпрома", и Шефчович выразил недоумение заявлениям Киева, заверив Москву, что украинцы обещали этого не делать. Как сообщил ТАСС европейский дипломатический источник, Новак и Шефчович могут встретиться на этой неделе, но официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен не подтвердила "Интерфаксу" эту информацию. Сам Новак ранее заявлял журналистам, что судебные разбирательства между российским и украинским концернами идут на основе коммерческих обязательств, поэтому решать вопросы поставок будут именно они. В связи с этим Новак счел, что в трехсторонней встрече необходимости нет.

Тем временем Правительство Украины активизировалось по поводу ареста активов после отказа "Газпрома" начать поставки "Нафтогазу" 1 марта. Выяснилось, что юридически согласовать эту процедуру невозможно без непосредственной встречи сторон, которой пока не произошло. Зампред правления российской компании Александр Медведев обратил на это внимание, а также рассказал, что еще в начале марта предложил "Нафтогазу" дату встречи для обсуждения условий начала поставок и разбора решения арбитров.

"Отправной точкой должна быть реализация газа по рыночной цене с тем, чтобы использовать дополнительную выручку, полученную от продажи богатым домохозяйствам, для укрепления системы коммунальных субсидий, — пояснил Люнгман. — При этом важно удостовериться и контролировать, чтобы получателями субсидий были действительно необеспеченные и наиболее нуждающиеся в них домохозяйства". Цена на газ для населения должна быть такой же, какую платят импортеры. В противном случае на рынке появляется задел для коррупции: можно купить газ по более низкой цене для домохозяйства, а потом продать его по более высокой цене для промышленности, прикарманив разницу. Об этом в интервью журналу "Новое время" заявил глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман

Украина должна урегулировать вопрос с ценами на газ, чтобы получить одобрение МВФ на очередной транш финансовой помощи. В правительстве пока не пришли к компромиссу по этому вопросу.