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Гройсман подсчитал долг «Газпрома» перед Украиной
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Гройсман подсчитал долг «Газпрома» перед Украиной 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Долг "Газпрома" перед Киевом составляет 8,5 миллиарда долларов, об этом в эфире радио "Новое время" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Газпром нам должен деньги. На сегодняшний день после решения Стокгольмского арбитража это уже почти 8,5 миллиардов долларов: 2,5 миллиарда по решению Стокгольма и еще 6 миллиардов по решению украинских судов — по иску Антимонопольного комитета и министерства юстиции", — сказал он.
Гройсман обвинил российскую компанию в нежелании выполнять решение арбитража и отметил, что "Нафтогаз" и украинский минюст занимаются принудительным взысканием средств. При этом премьер не исключил ареста имущества российской компании на Украине.
В конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил, что "Газпром" с учетом предыдущего решения должен выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. В российском концерне раскритиковали решение суда и отметили, что вынесенный вердикт создал дисбаланс в пользу Украины. В связи с этим российская компания намерена расторгнуть существующие контракты через Стокгольмский арбитраж.
Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за "злоупотребление монопольным положением" на рынке транзита газа в 2009-2015 годах в размере 3,3 миллиарда долларов. Российская компания пыталась оспорить решение, однако в 2016 году украинский суд постановил принудительно взыскать эти средства, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,6 миллиарда долларов.
Оспорить в украинских судах принудительное взыскание "Газпрому" также не удалось, жалобы компании были отклонены судами всех инстанций. При этом "Газпром" заявлял, что прорабатывает возможность оспаривания антимонопольного штрафа Украины в международных инстанциях.
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