МВФ нашел выход для Украины

Чтобы побороть коррупционные схемы, по мнению Международного валютного фонда, нужно вновь повысить цены на газ для населения. Представитель Фонда Йост Люнгман пояснил Киеву — в Европе считают, что покупая топливо по низкой цене, якобы для домохозяйств, его потом перепродают предприятиям, уже по завышенной стоимости.

Кроме того, в МВФ уверены, что основные потребители газа на Украине — богатые владельцы больших домов. Повышение тарифов — одно из условий, при котором Украине готовы выделить новую помощь: 1,9 миллиардов долларов. Второе условие — о создании антикоррупционного суда — президент Петр Порошенко так и не выполнил.

Долг Украины перед МВФ уже превышает 12 миллиардов долларов, напоминает телеканал "Россия 24". И за 4 года сотрудничества с Фондом тарифы на газ для населения выросли в 9 с половиной раз.