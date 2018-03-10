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МВФ нашел выход для Украины
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МВФ нашел выход для Украины 

Вести.Ru 11 часов назад
Чтобы побороть коррупционные схемы, по мнению Международного валютного фонда, нужно вновь повысить цены на газ для населения. Представитель Фонда Йост Люнгман пояснил Киеву — в Европе считают, что покупая топливо по низкой цене, якобы для домохозяйств, его потом перепродают предприятиям, уже по завышенной стоимости.
Кроме того, в МВФ уверены, что основные потребители газа на Украине — богатые владельцы больших домов. Повышение тарифов — одно из условий, при котором Украине готовы выделить новую помощь: 1,9 миллиардов долларов. Второе условие — о создании антикоррупционного суда — президент Петр Порошенко так и не выполнил.
>> Цена незалежности: МВФ против роста зарплат на Украине
Долг Украины перед МВФ уже превышает 12 миллиардов долларов, напоминает телеканал "Россия 24". И за 4 года сотрудничества с Фондом тарифы на газ для населения выросли в 9 с половиной раз.
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