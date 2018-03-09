Убытки Египта из-за ввода пошлин США на сталь могут составить около 180 млн долларов — СМИ

КАИР , 9 мар /ПРАЙМ/. Египет оценивает свои потенциальные убытки в связи с вводом США новых пошлин на ввоз стали в 178 миллионов долларов, сообщило в пятницу египетское издание «Эль-Ватан».

По словам источника издания, только две египетские компании экспортируют сталь в США — это Ezz Steel и Kandil steel. «Общий объем египетского экспорта продукции из стали на американский рынок составляет 173 тысячи тонн. Тогда как всего импорт стали в США оценивается в 34 миллиона тонн», — сообщает газета со ссылкой на египетские источники.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся «в защиту национальной безопасности Америки». При этом для ряда стран, в частности для Канады Мексики , будут сделаны исключения.