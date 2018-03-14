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Китайцы отложили покупку акций «Роснефти»
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Китайская CEFC не сумела купить акции «Роснефти» 

Деловая газета «Взгляд» 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Сделка по покупке китайской компанией CEFC 14,2% акций «Роснефти» у консорциума QIA и Glencore заморожена из-за финансовых вопросов, сообщили СМИ.
CEFC отложила на неопределенный срок объявленную в сентябре 2017 года сделку на 9,1 млрд долларов по покупке 14,16% акций «Роснефти», сообщает китайское рейтинговое агентство Chengxin.
Продавцом бумаг выступает консорциум катарского фонда QIA и швейцарского трейдера Glencore, выкупившие 19,5% акций «Роснефти» в конце 2016 года. При этом сделка с китайской компанией сильно зависит от заимствований и может привести к резкому росту долга CEFC.
Напомним, 1 марта сообщалось, что сделка китайской CEFC с Glencore по покупке акций Роснефти на 9,1 млрд долларов оказалась под угрозой срыва, китайская компания не может найти банк для получения кредита из-за того, что ее глава Е Цзяньмин попал под следствие.
В середине августа 2017 года в СМИ появились сообщения о том, что доля в Роснефти может быть продана китайской энергетической компании CEFC.
В начале сентября сообщалось, что консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA продает 14,16% акций Роснефти китайской CEFC.
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