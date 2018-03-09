«Как на этом заработать»: что происходит с активами «Газпрома» на Украине

«Министр Новак связался с вице-президентом Шефчовичем. Еврокомиссия предпринимает шаги для установления фактов в контакте с украинскими властями. Мы остаёмся в тесном контакте с обеими сторонами», — заявил источник, пояснив, что разговор касался заморозки активов «Газпрома» на Украине. Министр энергетики России Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович обсудили ситуацию с активами «Газпрома» на Украине. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что ЕК находится в тесном контакте по газовому вопросу как с Москвой, так и с Киевом.

«Мы договаривались, что будем периодически встречаться, и после того, как окончательно будет вынесено решение арбитражного суда, мы договаривались, что мы можем встретиться и обсудить эту ситуацию», — заявлял российский министр 2 марта. Украинская выгода Ранее Новак не исключал возможности встречи с Шефчовичем для обсуждения решения Стокгольмского арбитража по делу «Газпрома» и «Нафтогаза»

«Позиция Украины в ситуации с «Газпромом» должна быть жёсткой и последовательной. «Газпром» должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража и так же выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов», — приводятся слова Гройсмана на сайте правительства Украины. 7 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что власти страны «активизируют свои действия» по взысканию штрафа с «Газпрома». По его словам, речь идёт об имуществе компаний «Газпром сбыт Украина» и « Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Аресту подлежат также ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита».

Гройсман рассказал, что в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины наложил на «Газпром» штраф, сумма которого за год выросла вдвое. Именно по этому делу начался арест активов, принадлежащих «Газпрому» на Украине, заявил украинский премьер.

Так, арестованные акции компании «Газтранзит», стоимость которых оценивается в 630,7 млн грн ($239 млн), должны быть проданы на открытых аукционах, заявил Гройсман.

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал, что Киев получит «всё до копейки», имея в виду $2,56 млрд, которые Стокгольмский арбитраж обязал корпорацию «Газпром» заплатить украинской стороне. Он также заявил, что Россию ждёт «разрушение», так как страна якобы не выполняет решение суда и не следует международному праву.

«Именно эта компания владеет новой компрессорной станцией, которая была недавно построена. Через неё газ транспортируется в Румынию, Болгарию, Турцию», — говорится на сайте другого украинского издания в материале с заголовком «Арест активов „Газпрома“: как Украина может на этом заработать». «Российский газ будет доминировать» О выгоде, которую может получить Киев от ареста имущества «Газпрома», рассуждают и аналитики в украинской прессе. Издание 112 UA сообщает, что из списка активов, подлежащих аресту, «по-настоящему ценна только одна компания» — «Газтранзит». Но в ней, по данным украинского издания, «Газпрому» принадлежит 40,2% акций. «Остальные компании из перечня не владеют инфраструктурой и реальной деятельности не ведут», — отмечается на сайте 112 UA.

Комментируя ситуацию с газовым спором, председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что звучащие в Киеве угрозы преждевременны. «Порошенко угрожает, мол, „Газпром“ заплатит всё до копейки. Первое: не следует делить шкуру ещё не убитого медведя. И второе: когда „Газпром“ в итоге всё же распрощается с Украиной, последние копейки за дорогущий нероссийский газ будет платить сам Порошенко. Так что пусть готовится», — отметил российский сенатор.

«И напрасно они на это рассчитывают. Как только будет завершено строительство «Северного потока — 2», украинский трубопровод превратится в груду ржавого металла. Тогда Украина наконец закончит с шантажом и с давлением на нашу страну», — заявил Джабаров. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров , со своей стороны, считает, что «выламывать руки „Газпрому“ бесполезно». Парламентарий напомнил, что российская компания подала апелляцию на решение Стокгольмского суда.

«На европейском рынке есть место как для российского, так и для американского газа. Российский природный газ, поставляемый по газопроводу, останется лидером в Европе. Мы увеличим поставки в некоторые страны. Сжиженный газ пойдет в Испанию, Великобританию, Польшу, Италию, а также в другие страны Прибалтики. Но российский газ будет доминировать в европейских поставках еще очень долгое время», — приводит его слова РИА Новости. Решение суда и расторжение контракта США также отмечают, что российский газ ещё долгое время будет занимать главенствующие позиции в Европе. Об этом, в частности, заявил исполнительный директор энергетической ассоциации США Барри Уортингтон.

Судебное разбирательство «Нафтогаза» с «Газпромом» длится с 2014 года, когда компании подали обоюдные иски друг к другу.

Украина требовала изменения цены на топливо, взыскания переплаты за газ и отмены условия «бери и плати». Россия — выплаты задолженности за уже поставленный газ, компенсация за невыбранный с 2012 года объём и пени за просрочку оплаты, всего более $37 млрд

Стокгольмский арбитраж в декабре обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» около $2 мрд за поставленное топливо, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, оставив условие «бери или плати» для 80% от этого объёма. В конце февраля суд Стокгольма вынес решение по другому из разбирательств между «Газпромом» и «Нафтогазом», в соответствии с которым российская компания должна выплатить Киеву $4,6 млрд в качестве компенсации за недопоставку газа. Если сделать перерасчёт с учётом двух последних решений, то получается, что «Газпром» должен выплатить украинской кампании $2,56 млрд

Российская сторона не согласилась с этим решением и подала апелляцию. Кроме того, с 1 марта прекратила поставки топлива на Украину, пояснив, что существующий контракт требует дополнений в соответствии с последними решениями суда.

В итоге Киев был вынужден закупить недостающее топливо в Европе. После это в «Нафтогазе» выступили с заявлениями, что намерены потребовать компенсации убытков от «Газпрома» за переплату при экстренной закупке газа из Европы в марте. Позже Киев начал арест активов российской компании.