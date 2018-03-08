Ереван и Тегеран планируют создать экспортно-импортную компанию — премьер Армении

ЕРЕВАН , 8 мар /ПРАЙМ/. Армения Иран планируют создать совместную экспортно-импортную компанию для активизации товарооборота, заявил глава армянского правительства Карен Карапетян на совещании в приграничной с Ираном Сюникской области страны.

"Без учета энергетики мы экспортируем в Иран товары всего лишь на 25 миллионов долларов, при том что объем иранского импорта составляет 41,5 миллиарда долларов. Мы договорились создать экспортно-импортную компанию и работать над расширением товарооборота", — приводит слова премьера правительственная пресс-служба.

Карапетян заявил, что одной из особенностей Сюникской области является именно то, что она граничит с этим рынком. В этой связи он отметил потенциал развития овцеводства в области, говорится в сообщении.