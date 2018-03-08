Госдеп похвалил украинцев за экономию газа

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Наэурт прокомментировала газовый конфликт между "Газпромом" и "Нафтогазом" и похвалила жителей Украины за снижение потребления "голубого топлива".
"Украинцы вдохновили мир, объединившись, чтобы снизить потребление газа на 14 процентов на прошлой неделе для обеспечения надежной доставки газа европейским потребителям. "Газпром" потерпел неудачу в попытке выставить Украину и "Нафтогаз" ненадежными партнерами по транзиту", — написала Науэрт в Twitter.
В конце февраля Стокгольмский арбитражный суд принял решение взыскать с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" около 4,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку транзитного газа. С учетом предыдущего решения (по контракту на поставку "голубого топлива") российская компания должна выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.
В российский компании заявили, что подобный вердикт создает дисбаланс в пользу Украины, поэтому "Газпром" с одной стороны обжалует решение арбитража, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.