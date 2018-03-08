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«Последние копейки будет платить Порошенко»
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«Последние копейки скоро будет платить сам Порошенко»: Пушков о громких словах главы Украины 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко в адрес «Газпрома». Ранее глава Незалежной заявил, что «Нафтогаз» получит от российской компании «все до копейки». Пушков ответил Порошенко в социальной сети Twitter.
Пушков подчеркнул, что украинскому президенту «не следует делить шкуру не убитого медведя».
Порошенко угрожает: мол, «Газпром» заплатит все до копейки. Первое: не следует делить шкуру еще не убитого медведя. И второе: когда Газпром в итоге все же распрощается с Украиной, последние копейки за дорогущий нероссийский газ будет платить сам Порошенко. Так что пусть готовится
— Алексей Пушков.
В конце февраля текущего года Стокгольмский арбитражный суд взыскал с российской компании «Газпром» 2,56 миллиарда долларов в пользу украинского «Нафтогаза». Однако в «Газпроме» с таким решением не согласились. В компании отметили, что намерены защищать вои права любыми законными способами.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер также отметил, что компания не собирается поднимать экономику других стан за свой счет.
Ранее также стало известно, что власти Украины намерены добиваться ареста международных активов «Газпрома».
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 Ещё 2 источника 
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