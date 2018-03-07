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Google уличили в разработке искусственного интеллекта для США
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Google уличили в разработке искусственного интеллекта для армии США 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond
Google заключил партнерское соглашение с министерством обороны США. Компания будет развивать программу искусственного интеллекта, которая позволит анализировать снимки, сделанные с помощью беспилотников. Об этом сообщает издание Gizmodo.
Отмечается, что некоторые сотрудники раскритиковали идею сотрудничества с силовым ведомством. Другие обратили внимание, что проект поднимает важные вопросы в сфере развития и использования машинного обучения.
Проект Maven, о котором идет речь, направлен на то, чтобы улучшить систему анализа снимков, полученных с дронов. Он предполагает использование машинного обучения. Технология позволяет распознавать транспортные средства и другие объекты по 38 параметрам. Также она дает возможность отслеживать передвижение людей.
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