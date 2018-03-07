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«ДельтаКредит»: женщины все чаще берут ипотеку
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«ДельтаКредит»: женщины все чаще берут ипотеку 

Банки.ру 7 марта 2018
Доля женщин, которые покупают жилье в ипотеку, растет, говорится в исследовании банка «ДельтаКредит».
Средний возраст женщины-заемщика составляет 37 лет, это дама с высшим образованием (66%) и работает по найму (93%). Ее средний доход в 2017 году был на уровне 90 тыс. рублей.
В среднем женщины берут кредит на 15,2 года на 2,5 млн рублей, ежемесячный платеж — 34,5 тыс. рублей. В основном дамы оформляют ипотеку на вторичное жилье.
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«Большинство ипотечных займов, оформленных в банке «ДельтаКредит», приходится на людей, находящихся в семейных отношениях. Вторая по популярности категория — это женщины, не состоящие в браке, их доля составляет около 20%. Для сравнения: доля кредитов, выданных холостым мужчинам, — 11%. Доход у женщин без созаемщика чуть меньше, чем у мужчин: 85 тысяч рублей против 115 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
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