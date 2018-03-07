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DEA Фридмана стала оператором месторождения Огаррио в Мексике
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DEA Фридмана стала оператором месторождения Огаррио в Мексике 

Rambler News Service 7 марта 2018
Компания Deutsche Erdoel Mexico, «дочка» DEA Deutsche Erdoel AG, подконтрольной бизнесмену Михаилу Фридману, подписала с мексиканской компанией Pemex и национальной комиссией по углеводородам Мексики (CNH) лицензионный контракт на месторождению Огаррио, говорится в сообщении DEA.
Deutsche Erdoel Mexico владеет 50-процентной долей лицензии.
Текущая добыча углеводородов на месторождении Огаррио составляет около 10 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. DEA планирует увеличить добычу на проекте.
«Мы стремимся значительно увеличить производство на Огаррио уже в следующем году. Мы планируем бурение новых скважин с начала 2019 года», — сообщает компания.
Месторождение Огаррио расположено в 107 км к западу от Вильяэрмосы в штате Табаско, на юго-востоке Мексики. Месторождение было открыто в 1957 году, с тех пор на нем было пробурено 527 скважин. В настоящее время активными являются более 100 добычных скважин.
В октябре прошлого года DEA стала партнером мексиканской Pemex по работе на нефтяном месторождении Огаррио в Мексике. Компания выиграла конкурс на право стать партнером, заплатив за участие в проекте $213,9 млн Доли Pemex и DEA в проекте составляют по 50%.
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