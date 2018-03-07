DEA Фридмана стала оператором месторождения Огаррио в Мексике

Компания Deutsche Erdoel Mexico, «дочка» DEA Deutsche Erdoel AG, подконтрольной бизнесмену Михаилу Фридману , подписала с мексиканской компанией Pemex и национальной комиссией по углеводородам Мексики (CNH) лицензионный контракт на месторождению Огаррио, говорится в сообщении DEA.

Deutsche Erdoel Mexico владеет 50-процентной долей лицензии.

Текущая добыча углеводородов на месторождении Огаррио составляет около 10 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. DEA планирует увеличить добычу на проекте.

«Мы стремимся значительно увеличить производство на Огаррио уже в следующем году. Мы планируем бурение новых скважин с начала 2019 года», — сообщает компания.

Месторождение Огаррио расположено в 107 км к западу от Вильяэрмосы в штате Табаско , на юго-востоке Мексики. Месторождение было открыто в 1957 году, с тех пор на нем было пробурено 527 скважин. В настоящее время активными являются более 100 добычных скважин.

В октябре прошлого года DEA стала партнером мексиканской Pemex по работе на нефтяном месторождении Огаррио в Мексике. Компания выиграла конкурс на право стать партнером, заплатив за участие в проекте $213,9 млн Доли Pemex и DEA в проекте составляют по 50%.