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Эксперты назвали основные причины блокировки счетов предпринимателей
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Эксперты назвали основные причины блокировки счетов предпринимателей 

Банки.ру 7 марта 2018
В 2017 году с блокировкой счетов столкнулись лишь 17% компаний, еще в 2% до блокировки счетов дело не дошло, но банк попросил изменить характер операций по счету. 81% опрошенных компаний с блокировкой счетов в прошлом году не сталкивался, следует из опроса независимого исследовательского агентства MAGRAM Market Research.
«68% случаев блокировки произошли из-за нарушений или ошибок, допущенных самими предпринимателями. Из них 41% признают, что полностью или частично не оплатили налоги в установленный срок, а 22% нарушили правила сдачи налоговой декларации. Еще 5% признались в собственных организационных ошибках. У 18% компаний банк заблокировал счет без объяснения причин. 5% называют причиной блокировки счета ошибки контролирующих органов: налоговой инспекции, пенсионного фонда или банка, в котором обслуживается компания», — говорится в сообщении.
В большинстве случаев срок блокировки счетов составил не более десяти дней. В целом, блокировка счетов никак не отразилась или незначительно отразилась на деятельности 72% компаний. 28% опрошенных назвали влияние блокировки серьезным.
Исследование проводилось в конце января 2018-го. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджмент 2,342 тыс. компаний сектора МСБ из 22 регионов России.
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