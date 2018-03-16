На повышение МРОТ в Башкирии выделят миллиард рублей

Башкирские парламентарии планируют внести изменения в бюджет 2018 года. Депутаты Курултая хотят пересмотреть некоторые статьи расходов и перераспределить вложения.

— Один миллиард рублей направят на повышение минимального размера оплаты труда. Его уровень 1 января текущего года установился на отметке 9489 рублей. С 1 мая он должен вырасти до 11163 рублей, — рассказал председатель Госсобрания Константин Толкачев . — Кроме того, 300 миллионов пойдет на капремонт учреждений культуры. Это будет сделано в преддверии Фольклориады-2020.

Повышение уровня МРОТ парламентарии запланировали еще в конце прошлого года. Тогда депутаты предложили увеличить его до размера прожиточного минимума. Таких цифр чиновники хотят достичь к 1 января 2019 года.

МРОТ в 2017 году вырос с 1 июля до суммы в 7,8 тысячи рублей. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда составил 10912 рублей.