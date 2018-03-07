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Coca-Cola начнет производить алкогольные напитки
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Coca-Cola впервые начнет производить алкогольные напитки 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Reuters
Coca-Cola впервые за свою 125-летнюю историю запланировала выпустить алкогольный напиток. Речь идет о слабоалкогольном коктейле с разными фруктовыми вкусами для японского рынка, доминирующие позиции на котором в настоящее время занимают японские производители, пишет Financial Times.
Данная категория алкогольных напитков называется в Японии Chu-Hi. Об алкогольном эксперименте американской корпорации рассказал глава японского подразделения Coca-Cola Хорхе Гардуньо в ходе интервью, опубликованном на сайте компании в Японии. По его словам, выход нового алкогольного напитка от Coca-Cola запланирован на 2018 год.
«Coca-Cola всегда полностью специализировалась на безалкогольных напитках. Это скромный эксперимент на конкретной части нашего рынка», — сказал Гардуньо, добавив, что людям из других стран не стоит ожидать появления алкогольного напитка от Coca-Cola в своих магазинах.
На рынке алкогольных коктейлей Chu-Hi в Японии представлены сотни напитков разных вкусов, по данным японской компании Suntory, этот рынок рос на 5-25% в год с 2013 года. Крепость большей части этих напитков составляет от 3 до 8%, что позволило им напрямую конкурировать с пивом, особенно среди потребителей женского пола.
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