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В феврале продажи новых автомобилей в России выросли на 24,7%
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В феврале продажи новых автомобилей в России выросли на 24,7% 

RT на русском 7 марта 2018
Фото: depositphotos.com
В феврале 2018 года продажи новых автомобилей в России выросли на 24,7%, сообщает Nation News со ссылкой на «Автостат». Продано более 133 тыс. машин, что на 26 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
По данным экспертов Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), лидерами стали модели Lada — 27,4 тыс. штук (37% прироста).
На втором месте — Kia, дилеры которой продали 17,8 тыс. машин (+44%).
Третью строчку занимает Hyundai (13,4 тыс. авто и прирост в 43%). Как сообщает ФАН, далее следуют Renault, Volkswagen, Toyota, Nissan, Skoda, Ford и ГАЗ.
Если принимать в расчёт не только февраль, но и январь, то за два месяца отечественный авторынок показал рост в 27,5% (более 235,5 тыс. машин).
Ранее сообщалось, что продажи автомобилей совместного предприятия GM и АвтоВАЗа выросли в феврале.
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