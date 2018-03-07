В феврале продажи новых автомобилей в России выросли на 24,7%

В феврале 2018 года продажи новых автомобилей в России выросли на 24,7%, сообщает Nation News со ссылкой на «Автостат». Продано более 133 тыс. машин, что на 26 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

По данным экспертов Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), лидерами стали модели Lada — 27,4 тыс. штук (37% прироста).

На втором месте — Kia, дилеры которой продали 17,8 тыс. машин (+44%).

Третью строчку занимает Hyundai (13,4 тыс. авто и прирост в 43%). Как сообщает ФАН, далее следуют Renault , Volkswagen, Toyota, Nissan, Skoda, Ford и ГАЗ.

Если принимать в расчёт не только февраль, но и январь, то за два месяца отечественный авторынок показал рост в 27,5% (более 235,5 тыс. машин).