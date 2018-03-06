Из-за незнания собственных прав авиапассажиры ежегодно недосчитываются компенсаций на общую сумму в 5 млрд евро 

Из опроса также следует, что 53% авиапассажиров считают, что им полагается компенсация в размере до 600 евро. Однако лишь около половины авиапассажиров, пострадавших от задержки или отмены рейса, подали заявку на получение компенсации. «Это свидетельствует о том, что практическая реализация положений регламента ЕС 261, принятого 14 лет назад, происходит недостаточно активно, из-за чего миллиарды евро, которые должны были быть выплачены в качестве компенсации авиапассажирам, остаются на счетах авиакомпаний», — отмечается в презентации исследования.