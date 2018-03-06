Германия решила дать кредитную гарантию газопроводу из Азербайджана

Соглашение предусматривает ежегодное получение немецкой компанией 1,45 млрд кубометров голубого топлива в период с 2020 по 2044 годы.

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