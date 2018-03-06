Германия решила дать кредитную гарантию газопроводу из Азербайджана 

Правительство ФРГ даст кредитную гарантию на займ азербайджанской госкомпании в немецком банке в размере 1,2 млрд евро для обеспечения поставок каспийского газа.
Об этом в письме председателю бюджетного комитета бундестага Петеру Берингеру сообщил парламентский статс-секретарь при министерстве финансов ФРГ Йенс Шпан.
Отмечается, что эти газовые поставки должны будут «внести значительный вклад в обеспечение газоснабжения Европы и Германии», передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
В 2013 году энергетический концерн E.on заключил с Азербайджаном долгосрочный контракт о поставках природного газа с месторождения на Каспийском море.
Соглашение предусматривает ежегодное получение немецкой компанией 1,45 млрд кубометров голубого топлива в период с 2020 по 2044 годы.
Ранее сообщалось, что Германия выразила обеспокоенность конфликтом Газпрома и украинского «Нафтогаза».