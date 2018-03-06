Жертвой газовой войны России и Украины может стать Европа

Европа рискует пасть жертвой газовой войны России и Украины

Новый газовый конфликт между Москвой и Киевом набирает обороты. В понедельник «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» официальное уведомление о начале процедуры расторжения действующих контрактов через Стокгольмский арбитраж, заявил глава холдинга Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия 24».

Стокгольмская ассиметрия О том, что компания вынуждена пойти на такой шаг, он сообщил еще в пятницу, 2 марта. Речь идет о двух контрактах на поставку газа украинским потребителям и транзит газа в Европу через Украину , действие которых истекает в конце 2019 года.

Причиной послужило окончательное решение Стокгольмского арбитража, вынесенное 28 февраля по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контракта на транзит газа. Миллер назвал его ассиметричным и заявил, что арбитры руководствовались двойными стандартами.

Суд постановил, что «Газпром» должен выплатить 4,637 миллиарда долларов за то, что он направил на транзит через Украину меньше газа, чем предусмотрено контрактом. При этом в декабре прошлого года, рассматривая аналогичный иск самого «Газпрома», который пытался взыскать с «Нафтогаза» компенсацию за нарушение принципа «бери или плати», арбитры не стали штрафовать Украину за недобор газа из-за резкого ухудшения ее экономики. Киев обязали заплатить Москве лишь 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ.

В итоге по совокупности решений получилось, что российская компания должна выплатить украинской около 2,6 миллиардов долларов. Это существенно нарушило баланс интересов сторон по двум контрактам, и продолжение их действия в такой ситуации для «Газпрома» становится экономически нецелесообразным и невыгодным, подчеркнул Миллер.

«Мы категорически против, чтобы за наш счет решились экономические проблемы на Украине», — добавил он.

«По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от «Газпрома» (после ее снижения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена «Газпрому» для компенсации», — написал на своей странице в Facebook коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. «Нафтогаз», в свою очередь, тоже собрался вновь судиться с «Газпромом». Он планирует взыскать с российской компании дополнительные расходы на закупку газа у европейских поставщиков после 1 марта 2018 года, поскольку монополия «коварно» отказалась поставлять на Украину голубое топливо, несмотря на уже перечисленную предоплату.

В «Газпроме» свой отказ объяснили отсутствием подписанного обеими сторонами дополнительного соглашения к пока еще действующему контракту. А деньги «Нафтогазу» вернули. Откуда «дровишки»?

Игорь Юшков. «Стокгольмский арбитраж внес довольно существенные изменения в действующий контракт и «Газпром» предлагал «Нафтогазу» внедрить их, подписав дополнительное соглашение. А «Нафтогаз» отказывался это делать. Как можно продолжать работать, если арбитраж изменил вам условия, а вы их не закрепили в дополнительном документе? — риторически спрашивает эксперт. — И что получается: к 1 марта ничего не подписано, «Нафтогаз» прислал деньги на счет «Газпрома» за новые поставки, а как их зачислять непонятно. Как должна определяться цена? Потому что там ценообразование изменилось. Раньше была привязка к нефти, а теперь — к европейским газовым хабам. То есть, непонятно, как работать в новых условиях без закрепления их на бумаге». Дополнительное соглашение требовались как раз из-за декабрьских постановлений Стокгольмского арбитража, которые необходимо было внедрить в действующие контракты, пояснил «Ридусу» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Вообще, заявления «Нафтогаза» выглядят странно, если учесть, что он сам отказывался закупать газ в России с ноября 2015 года. И 2,5 года украинцы даже гордились тем, что приобретают голубое топливо не напрямую у «Газпрома», а по реверсу в Европе, переплачивая по 20−30, а иногда и 50 долларов за каждую тысячу кубометров. А теперь они жалуются, что вынуждены покупать этот более дорогой газ.

Из слов представителей украинской компании также не очень понятно, были ли эти закупки на самом деле, и в каких объемах, по реверсу или из других источников.

«Вот это все неясно, и больше похоже на нагнетание истерии, выдавливания максимального информационного эффекта из сложившейся ситуации, — предполагает Юшков. — Я думаю, если бы у них были какие-то реальные закупки, они бы про них написали. Пока что мы этого не видим».

«У «Газпрома» цена меняется раз в квартал, а у них каждый день. Стало холодно — пожалуйста, получите дорогой газ. Стало жарко или никто не покупает его — получите дешевый газ. И чему тут удивляются украинцы, которые стремились к тому, чтобы выйти на реальные европейские цены со всеми этими неожиданностями», — недоумевает аналитик. Кроме того, по его словам, привязка к европейским газовым хабам, предусмотренная решением Стокгольмского арбитража, как раз и предполагает изменение цены в зависимости от европейской конъюнктуры.

По его мнению, инициируя расторжение контрактов российская компания просто хочет перезаключить их на новых, более выгодных, условиях. Но поскольку судебный процесс явно будет идти не один месяц, не исключено, что реально контракты будут расторгнуты аккурат к тому моменту, когда срок их действия и так истечет.

Говорить о перспективах встречного украинского иска еще сложнее, поскольку, во-первых, непонятно, будет ли он вообще, а во-вторых, решения Стокгольмского арбитража, судя по всему, принимаются не только по логике закона и экономической логике, но и с учетом неких политических факторов. В этой ситуации, естественно, прогнозировать невозможно. Третий не лишний

«Главный вопрос — это обеспечение надежного транзита. И здесь надо обязательно подключаться европейцам, потому что в двухстороннем формате «Газпром» и «Нафтогаз» явно не могут решить эти вопросы, им обязательно нужен посредник», — считает Юшков. Пока эксперты не видят причин опасаться полноценной газовой войны с перекрытием вентилей на трубах, хотя полностью такой вариант тоже не исключают. Наиболее вероятным выглядит сценарий с созданием трехсторонней комиссии Россия-Европа-Украина для дальнейших переговоров.

Еврокомиссия уже предложила свои услуги в качестве посредника, заявила в понедельник пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен. Она напомнила, что в минувшие выходные зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович провел переговоры с министрами энергетики России и Украины.

«Вопрос шире: как нам жить с Украиной. Этого никто не может решить. И как европейцам выходить из этой ситуации. Они не могут отказаться от нашего нефтегазового экспорта, потому что просто в силу географических причин у них нет других таких крупных поставщиков, а население растет, промышленность растет, все это требует увеличения потребления. С другой стороны, если они согласуют вторую нитку «Северного потока», надо будет больше денег выделять на содержание Украины, которая лишится доходов от газового транзита», — рассуждает эксперт. Вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский полагает, что проблема шире взаимоотношений двух компаний, это касается России и Украины в целом, и газовая тема будет иметь продолжение. Поэтому европейцам, если они не хотят возобновления газовой войны, необходимо быстрее разрешить строительство «Северного потока 2». Но и здесь есть свои подводные камни.