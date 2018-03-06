Авиакомпания США отказалась от полетов в Россию

Delta Air Lines отказалась от рейсов в Россию

Американская авиакомпания Delta Air Lines решила не возобновлять прямые рейсы между Россией и США весной, как это происходило обычно. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Представители компании пояснили, что Delta сейчас анализирует маршрутную сеть. В ходе анализа перевозчика принял «это трудное решение». В авиакомпании подчеркнули, что российские пассажиры смогут летать из РФ в США на стыковочных рейсах через Париж и Амстердам (у Delta есть код-шеринговые соглашения с Air France и KLM).

В пресс-службе американского перевозчика добавили, что Delta и «Аэрофлот» сохранили партнерство в рамках альянса SkyTeam, объединяющего 20 авиакомпаний. Оба перевозчика «рассматривают новые возможности для взаимного сотрудничества».

По данным «Коммерсанта», теперь у «Аэрофлота» станет больше рейсов в Майами и Нью-Йорк. Кроме того, на маршруте российской авиакомпании в Лос-Анджелес появятся более вместительные самолеты.

По словам источника газеты в «Аэрофлоте», в 2017 году перевозки между РФ и США выросли на четыре процента. В конце марта перевозчик добавит третий ежедневный рейс в Нью-Йорк, а в Майами «Аэрофлот» будет летать четыре раза в неделю вместо трех.

Представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что из-за отмены рейсов Delta стоимость билетов «Аэрофлота», как единственного перевозчика с прямыми рейсами из РФ в США, может вырасти. Однако источник в «Аэрофлоте» заверил, что уход Delta не скажется на тарифах компании.

Delta Air Lines сократила присутствие в России в конце 2015 года. Она сохраняла прямые перелеты только в высоком, летнем сезоне, который начинался в мае.