«Нафтогаз» выжмет с «Газпрома» «все до копейки»

«Нафтогаз» получит от «Газпрома» «все до копейки» выплаты по спору в Стокгольмском арбитраже, считает президент Украины Петр Порошенко. Об этом он заявил в интервью местным СМИ, пишет РИА Новости.
Украинский лидер назвал свидетельством слабой позиции «Газпрома» его отказ платить «Нафтогазу». Он также отметил, что юристы на Украине прорабатывают возможность арестовать имущество компании, если она не выполнит решение Стокгольмского арбитража.
При этом Порошенко подчеркнул, что Украина сократила потребление газа на 25 миллионов кубометров и не прекратила транзит, показав таким образом, что она надежный партнер.