Украина выступила с новыми требованиями к РФ

«Нафтогаз Украины» намерен потребовать от «Газпрома» компенсации в размере стоимости дополнительных закупок газа у европейских поставщиков. Об этом сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Twitter.
«34-процентную переплату за иностранный газ в марте будут компенсировать не украинцы, а «Газпром», — написал Витренко.
По его словам, официальное уведомление об этом уже направлено российской компании.
Переплата за европейский газ в марте после отказа «Газпрома» от поставок составила 33,9%. По словам Витренко, вся сумма переплаты будет выставлена «Газпрому» для компенсации.
Витренко также поблагодарил жителей Украины за участие в акции #прикрути, когда президент Порошенко и «Нафтогаз» попросили снизить температуру в домах на 1 градус и экономить тепло, чтобы не пришлось воспользоваться транзитным газом.
«Мы вместе доказали Европе, что Украина надежный транзитер, а Россия — ненадежный поставщик газа. Это важно, учитывая то, что Европа должна найти в себе силы отказаться от «Северного потока-2», — резюмировал он.
2 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о немедленном расторжении всех действующих контрактов с Украиной из-за решения Стокгольмского арбитражного суда, который ранее обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.