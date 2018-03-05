Украина выступила с новыми требованиями к РФ

«Нафтогаз» выступил с новыми требованиями к «Газпрому»

«Нафтогаз Украины» намерен потребовать от «Газпрома» компенсации в размере стоимости дополнительных закупок газа у европейских поставщиков. Об этом сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Twitter.

«34-процентную переплату за иностранный газ в марте будут компенсировать не украинцы, а «Газпром», — написал Витренко.

По его словам, официальное уведомление об этом уже направлено российской компании.

Переплата за европейский газ в марте после отказа «Газпрома» от поставок составила 33,9%. По словам Витренко, вся сумма переплаты будет выставлена «Газпрому» для компенсации.

Витренко также поблагодарил жителей Украины за участие в акции #прикрути, когда президент Порошенко и «Нафтогаз» попросили снизить температуру в домах на 1 градус и экономить тепло, чтобы не пришлось воспользоваться транзитным газом.

«Мы вместе доказали Европе, что Украина надежный транзитер, а Россия — ненадежный поставщик газа. Это важно, учитывая то, что Европа должна найти в себе силы отказаться от «Северного потока-2», — резюмировал он.