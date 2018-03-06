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Продажи совместного предприятия GM и АвтоВАЗа выросли в феврале на 4,3%
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Продажи совместного предприятия GM и АвтоВАЗа выросли в феврале на 4,3% 

Rambler News Service 6 марта 2018
Фото: Реальное время
Совместное предприятие General Motors и АвтоВАЗа, которое выпускает автомобили Chevrolet Niva в Тольятти, по итогам февраля 2018 года продало 2,328 тыс. автомобилей, что превышает уровень продаж февраля прошлого года на 4,3%, следует из сообщения комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.
Продажи Chevrolet Niva, которая вошла в рейтинг из 25 самых продаваемых новых легковых и легких коммерческих автомобилей, с начала 2018 года выросли на 4,6%, до 4,08 тыс. штук.
GM-АвтоВАЗ собирает автомобили Chevrolet Niva с 2002 года.
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