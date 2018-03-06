Продажи совместного предприятия GM и АвтоВАЗа выросли в феврале на 4,3%

Совместное предприятие General Motors и АвтоВАЗа , которое выпускает автомобили Chevrolet Niva в Тольятти , по итогам февраля 2018 года продало 2,328 тыс. автомобилей, что превышает уровень продаж февраля прошлого года на 4,3%, следует из сообщения комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

Продажи Chevrolet Niva, которая вошла в рейтинг из 25 самых продаваемых новых легковых и легких коммерческих автомобилей, с начала 2018 года выросли на 4,6%, до 4,08 тыс. штук.

GM-АвтоВАЗ собирает автомобили Chevrolet Niva с 2002 года.