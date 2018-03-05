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ФАС возбудила дела против МТС и «Мегафона»
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Против «Мегафона» и МТС возбудили дело 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ФАС возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства против операторов сотовой связи «Мегафон» и МТС, сообщает пресс-служба ведомства.
Основаниями для подобного решения послужили результаты проверки отчетов компаний об отмене внутрисетевого роуминга, а именно их несоответствие требованиям ФАС.
Так, антимонопольщики посчитали цену на междугородние звонки необоснованно завышенной, а ежесуточную плату для абонентов, находящихся вне «домашнего» региона, — необоснованной.
Кроме того, как отметил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, МТС намеренно ухудшает своим клиентам условия потребления услуг связи в поездках по России, а также взимает дополнительную плату за расширение зоны действия пакета услуг. Между тем ранее ведомство потребовало от компаний устранить экономическую и технологическую разницу в тарифах между «домашним» и другими регионами страны.
В связи с вышеперечисленным ФАС возбудила дела против МТС и «Мегафона», которые, если нарушения будут доказаны, повлекут предписание о перечислении в бюджет полученного в их результате дохода.
Год назад Федеральная антимонопольная служба приняла решение об отмене национального и внутрисетевого роуминга в России.
 Ещё 65 источников 
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