Против «Мегафона» и МТС возбудили дело

ФАС возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства против операторов сотовой связи «Мегафон» МТС , сообщает пресс-служба ведомства.

Основаниями для подобного решения послужили результаты проверки отчетов компаний об отмене внутрисетевого роуминга, а именно их несоответствие требованиям ФАС.

Так, антимонопольщики посчитали цену на междугородние звонки необоснованно завышенной, а ежесуточную плату для абонентов, находящихся вне «домашнего» региона, — необоснованной.

Кроме того, как отметил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин , МТС намеренно ухудшает своим клиентам условия потребления услуг связи в поездках по России, а также взимает дополнительную плату за расширение зоны действия пакета услуг. Между тем ранее ведомство потребовало от компаний устранить экономическую и технологическую разницу в тарифах между «домашним» и другими регионами страны.

В связи с вышеперечисленным ФАС возбудила дела против МТС и «Мегафона», которые, если нарушения будут доказаны, повлекут предписание о перечислении в бюджет полученного в их результате дохода.

Год назад Федеральная антимонопольная служба приняла решение об отмене национального и внутрисетевого роуминга в России.