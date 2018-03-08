Ещё
Баррель нефти ОПЕК 7 марта подешевел на 0,89%, до $62,68
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Баррель нефти ОПЕК 7 марта подешевел на 0,89%, до $62,68 

Прайм 8 марта 2018
Фото: Прайм
Цена нефтяной «корзины» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в среду, 7 марта, снизилась на 0,56 доллара, или на 0,89%, до 62,68 доллара с 63,24 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.
Средняя цена барреля ОПЕК в марте теперь составляет 62,51 доллара, в 2018 году — 64,95 доллара.
В 2017 году средняя цена нефтяной «корзины» ОПЕК составила 52,43 доллара за баррель, в 2016 году — 40,76 доллара за баррель, в 2015 году — 49,49 доллара за баррель, в 2014 году — 96,29 доллара. Ниже 100 долларов она опустилась в сентябре 2014 года, составив тогда 95,98 доллара за баррель.
В 2013 году «корзина» в среднем стоила 105,87 доллара за баррель, в 2012 году — 109,45 доллара, в 2011 году — 107,46 доллара, в 2010 году — 77,45 доллара. Рекорд цены «корзины» был установлен 3 июля 2008 года — 140,73 доллара за баррель.
Цена «корзины» ОПЕК определяется как среднее значение цен сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).
Прайм: последние новости
Возобновление полетов в Египет может положительно повлиять на восприятие "Аэрофлота" рынком, - Аналитики ВТБ Капитал "Нафтогаз" обещает не конфисковывать транзитный газ в счет компенсации "Газпрома" En+ Group опубликовала сильные результаты за 2017 год, - Аналитики ВТБ Капитал
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Атомные подлодки РФ дошли до США166
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео465
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле318
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение