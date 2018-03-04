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Египетский экспорт в Россию впервые превысил 500 млн долларов
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Египетский экспорт в Россию впервые превысил 500 млн долларов 

ФБА «Экономика сегодня» 4 марта 2018
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Соответствующую информацию представил министр торговли и промышленности Тарик Кабиль. По его словам, в течение 2017 года показатели экспорта достигли 504,6 млн долларов против 374 млн в 2016 году.
В частности, динамику обеспечили поставки овощей и фруктов. По этому параметру рост составил 39%, или 359 млн долларов. Кроме того, на 115% увеличился экспорт продуктов питания в целом, на 48% — медицинских препаратов. Поставки бытовой техники выросли в шесть раз.
Министерство промышленности и торговли Египта отмечает, что торгово-экономическая сфера играет особую роль в российско-египетских отношениях. Объем оборота почти достигает 3 млрд долларов США. В свою очередь, РФ остается самым крупным поставщиком пшеницы в Египет. Российские компании задействованы в 417 проектах в области туризма, строительства, связи и услуг. Объем инвестиций составляет 62,8 млн долларов.
В конце 2017 года президент России, кандидат на пост главы государства Владимир Путин заявил о готовности возобновления рейсов в Египет.
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