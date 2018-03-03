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Реверс газа из Словакии на Украину за неделю значительно вырос
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Реверс газа из Словакии на Украину за неделю значительно вырос 

ТАСС 3 марта 2018
ТАСС, 3 марта. Словацкая газораспределительная компания Eustream, обеспечивающая реверс газа на Украину, значительно увеличила объемы его поставок в субботу. Об этом свидетельствуют опубликованные компанией данные о транспортировке топлива.
Прокачка газа в субботу составила 16,9 млн куб. м. В прошедшую пятницу этот показатель был всего 1,9 млн куб. м, в четверг — 2,5 млн куб. м. Eustream в феврале зарегистрировала, что крупнейший объем газа был прокачен в последние четыре дня месяца, когда ежедневный реверс составлял от 12,4 млн до 12,9 млн куб. м. В остальные февральские дни он не превышал 7 млн куб. м.
"Нафтогаз" импортирует газ через Словакию, Польшу и из Венгрии. Из Словакии в 2017 году импортирован наибольший объем — свыше 8 млрд куб. м. Реверсные поставки газа идут через газотранспортную станцию Будинце, расположенную на словацко-украинской границе. Трубопровод, по которому они проходят, введен в эксплуатацию 2 сентября 2014 года.
Всего, по данным «Нафтогаза», за 11 месяцев 2017 года компания закупила 20,9 млрд куб. м газа.
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