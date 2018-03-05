Продажи автомобилей Kia в России в феврале выросли на 43,6% — до 17,8 тыс. машин

«Российские дилеры Kia в феврале реализовали 17 тыс. 795 автомобилей, что на 43,6% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2018 г. в России было продано 33 тыс. 97 автомобилей Kia, что на 45,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по предварительным оценкам, в феврале Kia удерживает первое место среди иностранных автомобильных брендов, представленных в России. При этом рыночная доля Kia составляет 13,7% по итогам февраля и 14,2% по итогам первых двух месяцев года.

«Лидером продаж Kia на российском рынке остается модель Rio — в феврале было реализовано 8 тыс. 979 автомобилей (рост на 27,7%), в том числе 2 тыс. 132 новых кросс-хэтчбека Rio X-Line. Второе место по объему продаж в линейке Kia в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 2 тыс. 469 покупателей, что на 67,5% выше показателя годичной давности. В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошло семейство cee'd с показателем 1 тыс. 539 автомобилей (рост на 1,3%)», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что девять из 11 моделей в феврале продемонстрировали положительную динамику продаж на фоне показателей февраля 2017 г. Наибольший рост показал полноразмерный рамный внедорожник Kia Mohave — на 939%. Одним из лидеров модельного ряда Kia по динамике продаж стал седан бизнес-класса Kia Optima с ростом на 198% относительно февраля 2017 г. Также высокий показатель — 176% — продемонстрировал кроссовер Kia Sorento Prime. Для флагманского кроссовера бренда февраль стал рекордным по уровню спроса за всю историю модели — 923 проданных автомобиля.

«При этом продажи Sorento второго поколения удвоились (рост на 101%) на фоне февраля 2017 г., что подтверждает общее укрепление позиций Kia в сегменте D-SUV. Значительный рост отмечен в секторе корпоративных продаж. В феврале клиенты-юридические лица приобрели 2 тыс. 208 автомобилей Kia, что на 78% больше по сравнению с прошлым годом. На конец февраля 2018 г. в 95 городах России действовало 185 официальных дилеров Kia», — добавили в пресс-службе.