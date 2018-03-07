Газовая война: нет транзита, нет и реверса

Нет транзита, нет и реверса: Газовая война ставит Украину на грань выживания

Власти Украины ведут борьбу за контроль над доходами от ГТС, тем временем она стареет и приходит в негодность. Приближается 2019 год, когда прекратят действие контракты с Газпромом , если раньше их не расторгнет сам Газпром. А значит, времени не то чтобы мало на решение вопроса о газообеспечении страны — его почти нет

Шутка времен четвертого президента Виктора Януковича «Украина и Россия похожи, как две бутылки воды — только одна без газа» совсем скоро может стать реальностью. Украина без транзитного газа из РФ практически то же самое, что Украина вообще без газа.

Это строгими научными методами убедительно доказали еще в 2016 году генеральный директор ООО «Нефтегазстройинформатика» Леонид Униговский и Начальник информационно-аналитического отдела ООО «Нефтегазстройинформатика» Евгений Андрианов в своей статье для вляительного украинского еженедельника «Зеркало недели», которая вышла под названием «Транзит и реверс: скованные одной цепью?».

Суть выкладок специалистов можно свести к двум моментам.

Первое: на основе анализа состава реверсного газа, который закупала Украина, делается вывод, что никакого другого газа, помимо того, что проходил транзитом через территорию Украины в сторону ЕС , по реверсу на Украину не поступало. То есть российский газ поставлялся в страну по схемам замещения.

«К 2020 г. вряд ли удастся полностью перейти на самообеспечение страны природным газом, а полное отсутствие транзита создаст трудности и для реверса природного газа через нашу западную границу», — говорится в публикации. Второе: технической возможности для поставок газа из Европы на Украину на тот момент не было. В свежей аналитической статье «ГТС: время не ждет» от 2 марта 2018 года Униговский вместе с депутатом Верховной Рады Александром Домбровским отмечают, что ситуация с 2016 года не изменилась.

В соответствии с проведенными в 2017 году исследованиями немецкого института EWI, в 2030-м украинская ГТС будет транспортировать 25-30 млрд кубометров российского газа в год. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в апреле прошлого года заявлял, что российская компания готова рассмотреть возможность сохранения транзита газа через Украину после 2019 года в объеме всего 15 млрд куб. м.

Коммунальный коллапс и экономический кризис Ну а сейчас, после обострения отношений Москвы и Киева в нефтегазовой сфере, спровоцированного решением Стокгольмского арбитража о том, что «Газпром» должен «Нафтогазу» более $4,5 млрд за недобор объемов транзита, Миллер заявил о досрочном разрыве контрактов с украинским монополистом. Это резко повышает вероятность полного прекращения транзита российского газа через Украину. Ее, ГТС, заменят «Турецкий поток» и два «Северных потока», уверены в «Газпроме».

Прекращение или резкое сокращение транзита из РФ означает, что Украина если не остается без газа вообще, то, как минимум столкнется с его жесточайшим дефицитом. Во-первых, собственная добыча не компенсирует и половины потребностей. В частности, по данным «Нафтогаза», в 2017 году собственная добыча газа на Украине составила 15,2 млрд кубометров, а потребление — 31,9 млрд куб. м. При этом потребности населения составили 15,8 млрд кубометров — больше, чем за год было добыто.

«Украине нужно будет строить дорогостоящие интерконнекторы со странами Евросоюза и разрабатывать схему перенастройки, схему новой работы ГТС с учетом того, что в нее не будут поступать большие объемы газа. Они могут быть минимальными, незначительными или вообще нулем. Это все будет стоить больших денег, которых сейчас нет. И никто этим не занимается и непонятно, когда вообще будет заниматься», — констатировал эксперт. Во-вторых, после того, как в магистральных газопроводах давление упадет почти до нуля, поставки газа населению и предприятиям, которые во многих регионах Украины осуществляются чуть ли не напрямую из магистральной ГТС, станут не только нерентабельными, но и физически невозможными. Чтобы избежать коллапса, уже несколько лет назад необходимо было принимать срочные меры, однако украинские власти этим до сих пор не озаботились, отметил в комментарии изданию Ukraina.ru сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

«Можно утверждать, что мы оказались у последней черты. По данным российских источников, реальное строительство "Северного потока-2" и второй нитки "Турецкого потока" должно начаться в третьем-четвертом кварталах 2018 г. Это весь отрезок времени, который нам отпущен, чтобы переломить ситуацию. Потом мы сможем только сетовать на упущенные возможности и заниматься "любимым" занятием — поиском виновных», — пишут в своей статье Домбровский и Униговский. Так что проблемы с транзитом жесткий коммунальный кризис, резкий рост стоимости газа из-за его дефицита и, как следствие, экономическую стагнацию, помноженную на дефицит энергоресурсов. Мощнейший удар будет нанесен по украинской химической промышленности, в частности, по производителям удобрений, для которых газ является в первую очередь сырьем, а не топливом.

Так почему же киевские власти не прилагают титанических усилий, чтобы избежать негативного сценария? Почему все сводится к различного рода самоубийственным пиар-акциям, таким, как заявления о том, что «за все заплатит "Газпром"»? Ведь это резко уменьшает шансы договориться с российской компанией и решить проблему без особых потерь — «худой мир» всегда лучше «доброй ссоры». Карманные расходы и газовая геополитика

Сейчас руководство «Нафтогаза» борется с украинским Кабмином за право использовать доходы от транзита. Это $2-3 млрд ежегодно, до 3,4% ВВП страны, — живые деньги, которые просто требуют, чтобы их поделили. С другой стороны, модернизация ГТС — чистый расход, по оценкам консалтинговой компании Mott MacDonald, Украине необходимо вложить в модернизацию своей ГТС $4,8 млрд, при этом фактически Киев инвестирует в 5-7 раз меньше. Складывается впечатление, что обновленная, энергоэффективная ГТС Киеву не нужна, да и о том, что с ней будет после 2019 года, из власть предержащих мало кто задумывается.

Для того чтобы понять, почему украинские власти не слушают бьющих в набат экспертов, нужно вспомнить, что ГТС Украины играет важную роль в планах заокеанских покровителей нынешней украинской власти. Ни для кого не секрет, что экономика США теряет лидирующие позиции, вперед выходит Китай . Госдолг Соединенных Штатов растет на протяжении последних десятилетий и уже достиг астрономической суммы $20,5 трлн, превышающей 100% ВВП страны.

Поправить экономику США намереваются с помощью экспансии на мировой рынок энергоносителей. К 2023 году Штаты намерены обойти Россию и стать крупнейшим производителем нефти в мире, следует из ежегодного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) на следующие пять лет.

Кроме того, США нацелены на вытеснение российского газа с европейского рынка примерно к 2023 году. К этому моменту многочисленные терминалы для отгрузки сжиженного природного газа (СПГ), которые уже сейчас возводятся на побережье США, физически смогут отгружать в ЕС 40-50 млрд кубометров американского газа. К 2030 году мощности СПГ-терминалов возрастут до 250 млрд кубометров газа в год.

Другой этап газовой экспансии США в ЕС — установление контроля за украинской газотранспортной системой (ГТС) и недопущение прокладки «Газпромом» трубопроводов, обходящих Украину. Если США добьются успеха в этих мероприятиях, они смогут «отрезать» европейцев от более дешевого российского газа, заблокировав поставки по украинской ГТС, и продавать им свой, более дорогой СПГ.

Таким образом, США нужно, чтобы ГТС Украины худо-бедно доработала до 2023 года, когда в строй войдут СПГ-терминалы для отгрузки газа в Европу. После этого она станет не нужна, и это должно быть прекрасно известно украинской верхушке.

Объем европейского рынка газа в 2017 году составил более 550 млрд кубометров, почти 35% в 2017 году там занял «Газпром» с результатом 193,6 млрд кубометров. Российская компания продавала газ в ЕС в среднем по $196 за тысячу кубов, получив за него более $37 млрд В целом объем европейского рынка газа в 2017 году превысил $100 млрд

Очевидно, что это очень серьезный куш для американских энергокомпаний и в целом для экономики страны. Борьба за контроль над газовым рынком ЕС в дальнейшем будет только обостряться, и у России, и у США в ней есть свои сильные аргументы.

Однако не вызывает никаких сомнений, что когда на кону стоят такие деньги, о судьбе украинской ГТС и украинских граждан глобальные корпорации будут думать в последнюю очередь.