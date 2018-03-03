Пушков назвал Украину «покупателем из ночных кошмаров»

"Такой "покупатель", как нынешняя Украина, — это персонаж из ночных кошмаров. Пусть теперь преследует европейцев — и во снах, и наяву. Хотели Украину? Получите. Она вам ещё покажет бандерову мать", — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее "Газпром" заявил о разрыве контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом". Председатель правления российского концерна Алексей Миллер заявил, что причиной решения стало "асимметричное" решение Стокгольмского арбитража, которое "существенно нарушило баланс интересов сторон". В подобной ситуации "Газпром" не намерен "решать экономические проблемы Украины" за свой счет, подчеркнул Миллер.

В среду Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с российской компании 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.