«Нафтогаз» предложит «Газпрому» пойти на сделку

«Нафтогаз» под угрозой суда предложит «Газпрому» изменить цены на транзит газа

«Нафтогаз» в ближайшее время отправит «Газпрому» предложение о пересмотре тарифа на транзит газа. Об этом в эфире передачи FACE 2 FACE телеканала ZIK заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко

По его словам, Киев еще с 2010 года в рамках спора с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже добивался пересмотра тарифа на транзит.

«Трибунал не удовлетворил эти требования, сказал: смотрите, то письмо, которое вы направляли в 2009 году … не отвечает формальным требованиям, поэтому мы тариф пересмотреть не можем. "Нафтогаз" работает над новым письмом, которое уже будет отвечать всем формальностям и в ближайшее время такое письмо будет в "Газпром" отправлено», — заявил Витренко.

Он пообещал в случае отказа российской стороны вновь обратиться в арбитраж.

«Расчеты мы предоставим и тогда, если переговоры не закончатся как-то нормально, тогда уже мы будем говорить, какой тариф мы требуем через арбитраж», — пояснил менеджер.