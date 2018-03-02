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«Нафтогаз» предложит «Газпрому» пойти на сделку
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«Нафтогаз» под угрозой суда предложит «Газпрому» изменить цены на транзит газа 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: AFP 2018
«Нафтогаз» в ближайшее время отправит «Газпрому» предложение о пересмотре тарифа на транзит газа. Об этом в эфире передачи FACE 2 FACE телеканала ZIK заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
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По его словам, Киев еще с 2010 года в рамках спора с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже добивался пересмотра тарифа на транзит.
«Трибунал не удовлетворил эти требования, сказал: смотрите, то письмо, которое вы направляли в 2009 году … не отвечает формальным требованиям, поэтому мы тариф пересмотреть не можем. "Нафтогаз" работает над новым письмом, которое уже будет отвечать всем формальностям и в ближайшее время такое письмо будет в "Газпром" отправлено», — заявил Витренко.
Он пообещал в случае отказа российской стороны вновь обратиться в арбитраж.
«Расчеты мы предоставим и тогда, если переговоры не закончатся как-то нормально, тогда уже мы будем говорить, какой тариф мы требуем через арбитраж», — пояснил менеджер.
Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом предыдущего решения арбитража, обязавшего «Нафтогаз» выплатить российской стороне два миллиарда долларов за осуществленные поставки, «Газпром» должен украинской стороне 2,56 миллиарда долларов. В пятницу, 2 марта, глава российской госкомпании Алексей Миллер объявил, что «Газпром» вынужден немедленно разорвать контракт с «Нафтогазом» после решения арбитража. Президент Украины Петр Порошенко в ответ заявил, что контракт не предусматривает расторжение в одностороннем порядке. В случае расторжения контракта украинский лидер пообещал обратиться в арбитраж за компенсацией ущерба.
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