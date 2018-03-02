«Газпром» разъяснил вопрос с транзитом в Европу

«Газпром» разъяснил вопрос с транзитом газа в Европу

По словам Куприянова, объявление о расторжении всех действующих контрактов «Газпрома» с Украиной не означает немедленного прекращения транзита газа через страну.

По словам представителя компании, судебная процедура расторжения контрактов требует времени, стороны должны урегулировать юридические вопросы.

Кроме того, как пишет издание, транзитный контракт «Газпрома» не предполагает немедленного прекращения транзита после разрыва соглашения. При возникновении конфликта стороны должны обратиться в Стокгольмский арбитраж, если за 30 дней с момента появления разногласий им так и не удалось прийти к соглашению.